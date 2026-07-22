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Директор ФБР выступил с заявлением по итогам ЧМ-2026

Директор ФБР выступил с заявлением по итогам ЧМ-2026
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Директор ФБР Каш Патель заявил, что ЧМ-2026 стал самым безопасным в истории.

«Чемпионат мира по футболу 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в мировой истории, побив предыдущий рекорд посещаемости на двузначные цифры. Америка справилась и не допустила серьезных инцидентов с безопасностью в стране, проведя [мероприятие], эквивалентное 78 Супербоулам, за 38 дней и разместив у себя 40 команд, при бесконечном количестве фан-зон и празднованиях почти в каждом штате.

Президент Трамп пообещал ФИФА, что его администрация создаст максимально безопасную и весёлую атмосферу. Он начал с создания рабочей группы Белого дома около 16 месяцев назад, и мы сразу приступили к работе.

ФБР возглавило эту работу, выделив для неё почти 5000 сотрудников из штаб-квартир, полевых и международных отделений в 16 городах-организаторах. И ничто из того, чего мы достигли, не было бы возможным без наших федеральных партнёров, партнёров на уровне штатов и местных жителей, которые также неустанно трудились. Это крупнейший ресурс, который ФБР когда-либо выделяло для проведения каких-либо мероприятий.

ФБР создало Объединённый оперативный центр, Международный координационный центр полиции, Центр координации разведывательной деятельности и многое другое – всё с нуля – для сбора и обмена разведданными в режиме реального времени.

Мы создали первую в истории школу противодействия БПЛА, готовя сотрудников правоохранительных органов со всей страны к чемпионату мира, и перехватили более 700 беспилотников вблизи воздушного пространства ФИФА. Мы провели самый безопасный чемпионат мира в истории.

Руководство президента Трампа определило курс, он был лидером, и ФБР вместе с партнёрами справилось с этой задачей – спасибо всем нашим партнерам, ФИФА, рабочей группе Белого дома [по проведению ЧМ] и её руководителю Эндрю Джулиани», – написал Патель в соцсети.

Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории Соединённых Штатов Америки прошли 78 из 104 матчей турнира, в том числе финал между сборным Испании и Аргентины (1:0, доп. время).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
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