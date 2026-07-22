Президент Федерации футбола Кюрасао ушёл в отставку из‑за рака простаты

Гильберт Мартина покинул пост президента Федерации футбола Кюрасао (ФФК). 55-летний функционер принял решение сосредоточиться на лечении после обнаружения заболевания рака простаты. Об этом сообщает ФФК.

Как сообщает источник, во время планового медицинского обследования у Мартины был выявлен рак предстательной железы на ранней стадии. По рекомендации врачей ему предстоит операция, после которой он намерен полностью посвятить время восстановлению. Президент федерации не раскрывал информацию о диагнозе до завершения чемпионата мира-2026.

«Для меня было большой честью внести свой вклад в путь, который впервые привел нашу страну на чемпионат мира. Это историческое достижение стало результатом долгосрочного видения и совместной работы многих преданных людей, которые трудились ради этой цели с 2002 года.

Я искренне благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне на посту президента. Для меня было привилегией выполнять эту работу с полной самоотдачей. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, и я полностью сосредоточусь на своём восстановлении», — приводит слова Мартина ФФК.

Сборная Кюрасао на чемпионате мира‑2026 дебютировала на мундиалях. На групповом этапе команда Дика Адвоката набрала одно очко.