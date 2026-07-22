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Пирс Морган заявил, что сборная Англии выиграет Евро-2028

Пирс Морган заявил, что сборная Англии выиграет Евро-2028
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Журналист и телеведущий Пирс Морган оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира.

Команда Томаса Тухеля уступила Аргентине в полуфинале со счётом 1:2, а затем победила Францию в матче за третье место – 6:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Горжусь этой сборной Англии. Команда была в пяти минутах от выхода в финал, выдала лучшее выступление английских футболистов, которое я видел, совершив тот героический камбэк в матче с Мексикой, разгромила Францию и показала лучший результат с 1966 года.

Критика в адрес команды и Тухеля чрезмерна. Мы выиграем Евро», – написал Морган в соцсети.

Англичане показали лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.

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