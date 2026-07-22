Пирс Морган заявил, что сборная Англии выиграет Евро-2028

Журналист и телеведущий Пирс Морган оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира.

Команда Томаса Тухеля уступила Аргентине в полуфинале со счётом 1:2, а затем победила Францию в матче за третье место – 6:4.

«Горжусь этой сборной Англии. Команда была в пяти минутах от выхода в финал, выдала лучшее выступление английских футболистов, которое я видел, совершив тот героический камбэк в матче с Мексикой, разгромила Францию и показала лучший результат с 1966 года.

Критика в адрес команды и Тухеля чрезмерна. Мы выиграем Евро», – написал Морган в соцсети.

Англичане показали лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.