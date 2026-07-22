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Скалони заявил, что не знал о баннере игроков Аргентины про Мальвинские острова

Скалони заявил, что не знал о баннере игроков Аргентины про Мальвинские острова
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с политическим баннером, который футболисты команды развернули после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я ничего об этом не знал, нам ничего не говорили. Я увидел баннер так же, как и вы», — приводит слова Скалони TyC Sports.

После матча игроки аргентинской сборной отпраздновали выход в финал с плакатом с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Речь идёт о Фолклендских островах — спорной территории, на которую претендуют Аргентина и Великобритания.

Сборная Аргентины проиграла в финале ЧМ-2026 испанцам (0:1, д.в.) и завоевала серебряные медали турнира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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