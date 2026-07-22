Скалони заявил, что не знал о баннере игроков Аргентины про Мальвинские острова

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с политическим баннером, который футболисты команды развернули после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Я ничего об этом не знал, нам ничего не говорили. Я увидел баннер так же, как и вы», — приводит слова Скалони TyC Sports.

После матча игроки аргентинской сборной отпраздновали выход в финал с плакатом с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Речь идёт о Фолклендских островах — спорной территории, на которую претендуют Аргентина и Великобритания.

Сборная Аргентины проиграла в финале ЧМ-2026 испанцам (0:1, д.в.) и завоевала серебряные медали турнира.