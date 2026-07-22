Сборную Аргентины встретили дома с красной ковровой дорожкой и оркестром

Тысячи болельщиков встретили сборную Аргентину на родине после поражения в финале чемпионата мира 2026 года, об этом сообщает La Nacion.

Для команды в аэропорту Буэнос-Айреса расстелили красную ковровую дорожку. Оркестр полка Патрисиос исполнил песню Muchachos — неофициальный гимн команды, ставший символом после победы на ЧМ-2022. Игроки и главный тренер Лионель Скалони проследовали по дорожке из самолёта в автобус.

Тысячи болельщиков вышли на улицы с флагами и кричалками. Они скандировали: «Для нас они чемпионы». По пути на базу Ассоциации футбола Аргентины в пригороде столицы сборную продолжали приветствовать фанаты.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 проиграла в дополнительное время Испании (0:1) и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.