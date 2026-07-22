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«Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ». Маттеус — о сборной Аргентины

«Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ». Маттеус — о сборной Аргентины
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Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами. Месси был лишь тенью самого себя в финале. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании. У Лионеля не было поддержки. Испания была на несколько шагов впереди по уровню. Абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Маттеуса Bild.

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.

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