«Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ». Маттеус — о сборной Аргентины

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

«Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами. Месси был лишь тенью самого себя в финале. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании. У Лионеля не было поддержки. Испания была на несколько шагов впереди по уровню. Абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Маттеуса Bild.

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.