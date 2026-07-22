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Ираола рассказал о роли Алисона и ситуации с другими вратарями «Ливерпуля»

Ираола рассказал о роли Алисона и ситуации с другими вратарями «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал ситуацию с Алисоном и другими вратарями команды.

«Я очень доволен ситуацией, которая сейчас сложилась у нас во вратарской линии. У нас есть Алисон, у нас есть Джорджи [Мамардашвили]. Мы отправим в аренду, например, Армина [Печи] — вратарей, которые, возможно, находятся на другом этапе своего развития. Но у нас есть уверенность благодаря тем голкиперам, которые уже здесь. По разным причинам у нас также есть все трое, а Фредди [Вудман] в прошлом сезоне провёл несколько матчей — я считаю, что это даёт нам необходимую надёжность.

Алиссон — это также человек в раздевалке, который может помочь, особенно учитывая, что команда потеряла некоторых важных опытных лидеров. Я считаю, что он определённо поможет нам в процессе адаптации новых трансферов, новых игроков и молодых футболистов», — приводит слова Ираолы пресс-служба «Ливерпуля».

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