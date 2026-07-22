15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

22 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, баскетбол, Летняя лига НБА

Комментарий РФС насчёт трансферного бана клубов, Роджерс — в «Челси». Главное к утру
Комментарии

В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ, «Челси» объявил о переходе атакующего полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за € 137 млн, Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ.
  2. «Челси» объявил о переходе Моргана Роджерса, вероятная сумма трансфера — € 137 млн.
  3. Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS.
  4. Международная ассоциация спортивной прессы огласила имена десяти лучших игроков ЧМ-2026.
  5. «Ливерпуль» может быть продан за $ 6 млрд. Известен потенциальный покупатель — TFT.
  6. «Краснодар» намерен подписать нападающего сборной Уругвая, забившего на ЧМ-2026 — Globo.
  7. «Коджаэлиспор» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Дркушичу — Mozzart Sport.
  8. Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе.
  9. Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 21 июля.
  10. Егор Дёмин — первый россиянин в истории, попавший в символическую пятёрку Летней лиги НБА.
Материалы по теме
Топ-события среды: квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций
Топ-события среды: квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android