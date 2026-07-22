Комментарий РФС насчёт трансферного бана клубов, Роджерс — в «Челси». Главное к утру

В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ, «Челси» объявил о переходе атакующего полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за € 137 млн, Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».