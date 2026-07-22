Комментарий РФС насчёт трансферного бана клубов, Роджерс — в «Челси». Главное к утру
В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ, «Челси» объявил о переходе атакующего полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за € 137 млн, Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ.
- «Челси» объявил о переходе Моргана Роджерса, вероятная сумма трансфера — € 137 млн.
- Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS.
- Международная ассоциация спортивной прессы огласила имена десяти лучших игроков ЧМ-2026.
- «Ливерпуль» может быть продан за $ 6 млрд. Известен потенциальный покупатель — TFT.
- «Краснодар» намерен подписать нападающего сборной Уругвая, забившего на ЧМ-2026 — Globo.
- «Коджаэлиспор» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Дркушичу — Mozzart Sport.
- Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе.
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