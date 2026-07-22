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«Они испугались». Лебёф — об англичанах в матче с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2026

«Они испугались». Лебёф — об англичанах в матче с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф раскритиковал игру сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Англия контролировала игру на протяжении часа. Я был уверен, что после забитого гола они продолжат атаковать и постараются довести матч до победы благодаря своему боевому духу. Но они резко сдали. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, мог увидеть, что они испугались.

Со сборной Аргентины с таким талантом, как у Месси в какой-то момент ты будешь наказан. Это не Аргентина выиграла матч — это Англия его проиграла», — приводит слова Лебёфа Freebets.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место Францию (6:4). Победитель турнира определился в финальном матче между сборными Испании и Аргентины, в котором сильнее оказалась европейская сборная (1:0, д. вр.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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