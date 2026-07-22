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«Лансу» поступило предложение стать фарм-клубом команды АПЛ. Последовал ответ

«Лансу» поступило предложение стать фарм-клубом команды АПЛ. Последовал ответ
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Президент «Ланса» Жозеф Угурлян рассказал, что у него было предложение стать фарм-клубом одной из английских команд.

«Это совершенно немыслимо! Нам действительно поступало такое предложение, но это совершенно не тот вариант, который я рассматриваю! Это не соответствует ДНК этого клуба. Пока у нас еще остаётся хотя бы немного сил, мы не можем желать такого… Возможно, мне чего-то не хватает с интеллектуальной точки зрения, но лично я считаю это очень печальным для нашей лиги. Мы — Франция, полуфиналист чемпионата мира, страна, которая готовит больше всего футболистов в мире. Мы должны стремиться к чему-то большему, чем быть «Лигой B» для АПЛ!» — приводит слова Угурляна L'Equipe.

В сезоне-2025/2026 «Ланс» выиграл Кубок Франции и занял 2-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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