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«Борнмут» охладил пыл «Челси» насчёт трансфера полузащитника Скотта

«Борнмут» охладил пыл «Челси» насчёт трансфера полузащитника Скотта
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«Борнмут» отклонил предложение «Челси» о трансфере полузащитника Алекса Скотта на сумму около € 75 млн евро, об этом информирует BBC.

По данным источника, «вишни» дали понять «синим», что намерены сохранить 22-летнего англичанина — одного из своих ключевых игроков, любые дальнейшие предложения также не будут приняты.

Тем не менее для клуба ситуация остаётся сложной, поскольку футболист сборной Англии U21 отклонил предложение о новом контракте, которое поступило как минимум два месяца назад.

Ранее в это трансферное окно интерес к Скотту также проявляли «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

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