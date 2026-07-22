«Мы всегда хотели сыграть вместе». Морган Роджерс — о Коуле Палмере

Английский полузащитник Морган Роджерс, недавно перешедший в «Челси», высказался о перспективе выходить на поле в одной команде со своим другом Коулом Палмером.

«Знаю Коула с 14 лет, сначала в [юношеских] сборных Англии, а потом, когда оба играли за «Манчестер Сити». Мы уже давно говорили об этом, всегда хотели сыграть вместе. Так что мы оба в восторге от того, что это произойдёт.

Он без остановки звонит мне, пишет, я жду не дождусь. Думаю, это, пожалуй, особенное чувство — играть с одним из своих лучших друзей и быть рядом с ним каждый день. Это то, что меня по-настоящему вдохновляет», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобрёл Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн).

В прошедшем клубном сезоне полузащитник провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.