15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы всегда хотели сыграть вместе». Морган Роджерс — о Коуле Палмере

«Мы всегда хотели сыграть вместе». Морган Роджерс — о Коуле Палмере
Комментарии

Английский полузащитник Морган Роджерс, недавно перешедший в «Челси», высказался о перспективе выходить на поле в одной команде со своим другом Коулом Палмером.

«Знаю Коула с 14 лет, сначала в [юношеских] сборных Англии, а потом, когда оба играли за «Манчестер Сити». Мы уже давно говорили об этом, всегда хотели сыграть вместе. Так что мы оба в восторге от того, что это произойдёт.

Он без остановки звонит мне, пишет, я жду не дождусь. Думаю, это, пожалуй, особенное чувство — играть с одним из своих лучших друзей и быть рядом с ним каждый день. Это то, что меня по-настоящему вдохновляет», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобрёл Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн).

В прошедшем клубном сезоне полузащитник провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

Материалы по теме
Морган Роджерс поделился ожиданиями от работы с Хаби Алонсо в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android