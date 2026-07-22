«Тренер очень крутой». Юри Тилеманс — о наставнике «МЮ» Майкле Кэррике

Новоиспечённый футболист «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманс высказался о тренере клуба Майкле Кэррике.

«Тренер очень крутой. Я очень рад, что у нас с ним хорошие отношения. То, что он играл [в полузащите] и ищет полузащитников определенного типа, говорит о многом, учитывая всё, чего он добился как игрок», — приводит слова Тилеманса официальный сайт «МЮ».

Бельгиец перешёл в стан «красных дьяволов» из «Астон Виллы». Контакт футболиста рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был капитаном и лидером сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии 1/4 финала.