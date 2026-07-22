15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тренер очень крутой». Юри Тилеманс — о наставнике «МЮ» Майкле Кэррике

«Тренер очень крутой». Юри Тилеманс — о наставнике «МЮ» Майкле Кэррике
Комментарии

Новоиспечённый футболист «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманс высказался о тренере клуба Майкле Кэррике.

«Тренер очень крутой. Я очень рад, что у нас с ним хорошие отношения. То, что он играл [в полузащите] и ищет полузащитников определенного типа, говорит о многом, учитывая всё, чего он добился как игрок», — приводит слова Тилеманса официальный сайт «МЮ».

Бельгиец перешёл в стан «красных дьяволов» из «Астон Виллы». Контакт футболиста рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был капитаном и лидером сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Официально
Юри Тилеманс перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android