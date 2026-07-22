«Бабушки даже плачут иногда». Нападающий «Локо» Голубев — о реакции родных на его игру

18-летний нападающий московского «Локомотива» Владислав Голубев прокомментировал продление контракта с клубом до 2031 года. Ранее футболист провёл первые полноценные летние сборы с основной командой.

«Эмоции положительные. Всегда хотел дебютировать за основную команду. Большое спасибо руководству, Борису Борисовичу Ротенбергу за предоставленный шанс, за который я смог зацепиться и прогрессировать. Отдельное спасибо всем моим тренерам и партнёрам, с которыми я прошёл путь до основного состава.

Родные радуются за меня, когда я выхожу играть, смотрят на меня по телевизору. Бабушки даже плачут иногда. Мне очень приятно видеть их эмоции», — приводит слова Голубева официальный сайт клуба.