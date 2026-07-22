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18-летний форвард «Локо» Голубев оценил разницу при переходе во взрослый футбол

18-летний форвард «Локо» Голубев оценил разницу при переходе во взрослый футбол
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18-летний нападающий московского «Локомотива» Владислав Голубев высказался о первых полноценных летних сборах с основной командой.

«Общаюсь со всеми, с некоторыми — поближе, кто помоложе — 2005 и 2004 года рождения. Подсказывают быть спокойнее, не суетиться, быть уверенным в себе — и всё получится. С кем из основы подружился? Богдан Шейко, Михаил Щетинин, Вадим Раков.

Разница при переходе из молодёжного футбола во взрослый, конечно, есть. Не колоссальная, но большая. Основное — это разница в скоростях и принятии решений. Это факторы особенно выделяются», — приводит слова Голубева официальный сайт клуба.

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