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«Манчестер Юнайтед» проявил интерес к полузащитнику «Реала» Мадрид — Скира

«Манчестер Юнайтед» проявил интерес к полузащитнику «Реала» Мадрид — Скира
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Манчестер Юнайтед» проявил интерес к полузащитнику «Реала» Эдуардо Камавинга, который больше не является неприкосновенным для «сливочных», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 испанской Ла Лиги 23-летний Эдуарду Камавинга провёл 29 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету 11 игр, один забитый мяч и одна голевая передача в Лиге чемпионов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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