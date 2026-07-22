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Нападающий «Локомотива» Голубев назвал цели на предстоящий сезон

Нападающий «Локомотива» Голубев назвал цели на предстоящий сезон
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18-летний нападающий московского «Локомотива» Владислав Голубев высказался о целях на предстоящий сезон-2026/2027. Ранее футболист провёл первые полноценные летние сборы с основной командой и продлил контракт с клубом до 2031 года.

«Цели на сезон? Первоначально надо дебютировать за основную команду в Премьер-Лиге и помочь побеждать, от матча к матчу. А там уже как бог даст, так и будет», — приводит слова Голубева официальный сайт клуба.

На летних сборах в контрольном матче с орехово-зуевским «Знаменем Труда» (8:0) Владислав Голубев оформил хет-трик.

«Локомотив» занял третье место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

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