Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин лаконично ответил на вопрос об усилении московского «Спартака», выразив мнение, что красно-белые будут работать на трансферном рынке этим летом. В матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» — 1:1 (2:4 пен.).

— Вас не удивляет, что «Спартак» особо не усилился? Вообще не усилился.

— Думаю, по ходу [трансферного окна] они постараются [усилиться], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В прошлом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» стал четвёртым. Чемпионство выиграл «Зенит», второе место занял «Краснодар».