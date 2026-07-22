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Андрей Аршавин лаконично ответил на вопрос об усилении «Спартака»

Андрей Аршавин лаконично ответил на вопрос об усилении «Спартака»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин лаконично ответил на вопрос об усилении московского «Спартака», выразив мнение, что красно-белые будут работать на трансферном рынке этим летом. В матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» — 1:1 (2:4 пен.).

— Вас не удивляет, что «Спартак» особо не усилился? Вообще не усилился.
— Думаю, по ходу [трансферного окна] они постараются [усилиться], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В прошлом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» стал четвёртым. Чемпионство выиграл «Зенит», второе место занял «Краснодар».

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