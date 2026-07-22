Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 22 июля

Сегодня, 22 июля, пройдёт ряд матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится 11 встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 21 июля (время московское):

20:00. «Омония» (Кипр) — «Кайрат» (Казахстан);

20:30. «Левски» (Болгария) — «Университатя» (Румыния);

22:00 мск. «Эгнатия» (Албания) — «Целе» (Словения).

С результатами матчей прошлого игрового дня можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».