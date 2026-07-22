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Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 22 июля

Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 22 июля
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Сегодня, 22 июля, пройдёт ряд матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится 11 встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 21 июля (время московское):

  • 20:00. «Омония» (Кипр) — «Кайрат» (Казахстан);
  • 20:30. «Левски» (Болгария) — «Университатя» (Румыния);
  • 22:00 мск. «Эгнатия» (Албания) — «Целе» (Словения).

С результатами матчей прошлого игрового дня можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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