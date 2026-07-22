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Доля целевой аудитории финала чемпионата мира по футболу составила чуть менее 50%

Доля целевой аудитории финала чемпионата мира по футболу составила чуть менее 50%
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Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров рассказал, что финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина (1:0) продемонстрировал рекордные показатели на спортивном телевидении в России.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Отмечается, что доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет), по данным Mediascope, составила 48,7%. Подобный результат является «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». В дополнительное время матча показатели доли достигали 65%.

«То есть 65 из каждых 100 мужчин этой возрастной группы, которые в ту минуту смотрели телевизор, выбрали именно нашу трансляцию», — приводит слова Жарова ТАСС.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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