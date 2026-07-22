Доля целевой аудитории финала чемпионата мира по футболу составила чуть менее 50%

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров рассказал, что финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина (1:0) продемонстрировал рекордные показатели на спортивном телевидении в России.

Отмечается, что доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет), по данным Mediascope, составила 48,7%. Подобный результат является «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». В дополнительное время матча показатели доли достигали 65%.

«То есть 65 из каждых 100 мужчин этой возрастной группы, которые в ту минуту смотрели телевизор, выбрали именно нашу трансляцию», — приводит слова Жарова ТАСС.