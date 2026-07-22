Ван Боммел возглавит сборную Бельгии — Фабрицио Романо

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел возглавит сборную Бельгии по футболу. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, назначение Марка полностью согласовано. Остаётся лишь подписать документы. Контракт будет рассчитан до 2028 года.

Ранее Федерация футбола Бельгии (RBFA) на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).