«Как тренер в детской школе». Кержаков — о Родри в финале ЧМ-2026

Бывший российский нападающий Александр Кержаков оценил игру полузащитника сборной Испании Родри в финале чемпионата мира — 2026 со сборной Аргентины. Испанцы одержали победу со счётом 1:0 и выиграли турнир.

«Смотрел финал и поймал себя на мысли об игре Родри. Как будто знаешь, есть детская футбольная школа, например, и есть тренер, который в конце тренировки выходит и начинает играть за одну из команд. Вот мне Родри напомнил этого тренера, потому что, во-первых, по габаритам отличался, во-вторых, он так спокойно всё время… Здесь какая-то суета, они что-то бегают, друг друга колбасят, толкаются, он подбегает, ему отдают мяч, Родри переводит в другую сторону. Настолько спокойно играл человек… Ну, в таком порядке! Мне казалось, что Месси вручат [приз лучшему игроку ЧМ-2026]. Всё-таки он очень много сделал для своей команды, но Родри… Без него шансов у Испании было бы очень мало», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»