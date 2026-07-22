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«Как тренер в детской школе». Кержаков — о Родри в финале ЧМ-2026

«Как тренер в детской школе». Кержаков — о Родри в финале ЧМ-2026
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Бывший российский нападающий Александр Кержаков оценил игру полузащитника сборной Испании Родри в финале чемпионата мира — 2026 со сборной Аргентины. Испанцы одержали победу со счётом 1:0 и выиграли турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Смотрел финал и поймал себя на мысли об игре Родри. Как будто знаешь, есть детская футбольная школа, например, и есть тренер, который в конце тренировки выходит и начинает играть за одну из команд. Вот мне Родри напомнил этого тренера, потому что, во-первых, по габаритам отличался, во-вторых, он так спокойно всё время… Здесь какая-то суета, они что-то бегают, друг друга колбасят, толкаются, он подбегает, ему отдают мяч, Родри переводит в другую сторону. Настолько спокойно играл человек… Ну, в таком порядке! Мне казалось, что Месси вручат [приз лучшему игроку ЧМ-2026]. Всё-таки он очень много сделал для своей команды, но Родри… Без него шансов у Испании было бы очень мало», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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