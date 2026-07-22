«Челси» представил выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Английский «Челси» на официальном сайте презентовал второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Чёрный цвет является основой нашей выездной формы на сезон-2026/2027, впервые с сезона-2021/2022 возвращается традиционно популярный жёлтый цвет — на этот раз с золотистым блеском Midwest Gold, который также является новой отделкой домашней формы.

Продолжается дизайнерская преемственность: мотив лаврового венка, являющийся отличительной чертой домашней формы, также обрамляет круглый вырез и манжеты рукавов выездной футболки и выступает в качестве акцента на золотых гетрах выездной формы. На каждом плече футболки расположена декоративная золотая окантовка», — написано в сообщении.