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Игрок «Локомотива» Сильянов: мы все хотим чемпионства, но каждый раз проваливаем весну

Игрок «Локомотива» Сильянов: мы все хотим чемпионства, но каждый раз проваливаем весну
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил о желании выиграть чемпионский титул с железнодорожниками. Прошлый сезон Мир РПЛ «Локомотив» завершил на третьем месте, чемпионом России стал «Зенит».

«По амбициям, конечно, мы все хотим чемпионства. Но загадывать невозможно: мы уже шли на первых местах, а весной провалились — и третье место. Но хотим быть первыми. Мы и в прошлом сезоне обсуждали на зимних сборах, что у нас весна плохая, что нужно переломить это. И вроде первый матч сыграли нормально, но потом — всё. Не знаю, почему так каждый раз происходит. Вроде готовы хорошо» — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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