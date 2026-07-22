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«Имеют право». В «Локомотиве» высказались об оскорблениях в адрес Баринова от болельщиков

«Имеют право». В «Локомотиве» высказались об оскорблениях в адрес Баринова от болельщиков
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об оскорблениях со стороны болельщиков клуба в адрес полузащитника Дмитрия Баринова после его перехода в столичный ЦСКА.

«Болельщики имеют право на своё мнение. Они всегда очень критически подходят к таким моментам, выражают своё мнение, которое считают важным. Дима провёл в «Локомотиве» много ярких сезонов, несколько лет был капитаном, мы ему благодарны. Дальше каждый сам выбирает свою судьбу — кто-то остаётся с «Локомотивом», а кто-то уходит. Болельщики относятся к этому критически, повторюсь, имеют на это право. Футболисты играют в первую очередь для болельщиков», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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