«Локомотив» поставил на паузу переговоры о продлении контракта с Карпукасом

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с возможным продлением контракта с полузащитником Артёмом Карпукасом. Срок действующего соглашения футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

— Процесс идёт, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артём Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры.

— Когда «Локомотив» вернётся к переговорам?

— Мы свои предложения сделали.

— Все они были отклонены?

— Это процесс. Он будет продолжаться, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.