В «Иркутске» выступили с заявлением о прекращении участия во Второй лиге

Генеральный директора «Иркутска» Роман Городничев рассказал, что клуб завершит выступление в Leon-Второй лиге «Б» из-за финансовых причин.

«Уважаемые болельщики, к сожалению, у нас не самые приятные новости. По финансовым причинам ФК «Иркутск» прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги «Б». Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали всё и даже больше, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба «Иркутск» до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться.

Огромное вам спасибо за то, что вы всегда были с нами — и в победах, и в поражениях, вы самоотверженно болели за команду, гнали её вперёд, выигрывали вместе с нами медали первенства и сделали невозможное, став одной из самых посещаемых футбольных команд в стране и доказав всем, что футбол у нас в регионе очень любят, несмотря на все невзгоды! Без преувеличения весь коллектив футбольного клуба «Иркутск» сделал всё возможное для сохранения профессионального статуса клуба в нынешних реалиях. Мы верим, несмотря на все сложности, нам помогут закрыть накопившиеся долги и достойно завершить наше выступление. Искренне благодарим РФС, ФНЛ, всех спонсоров, людей, которые долгие годы помогал нам радовать вас своими выступлениями.

Нам, как и вам, сейчас очень сложно, потому что футбольный клуб «Иркутск» уходит вот так из профессионального футбола страны, но эта битва была славной. Вместе с вами сделали историю, доказав что местными воспитанниками можно добиваться больших результатов, показать нашим маленьким футболистам, что в Иркутской области можно, несмотря на все сложности, вырасти в профессионального футболиста, собирать тысячи людей на трибунах как единое целое, болеть, переживать, радоваться и грустить, быть в эти моменты вместе, эти эмоции с нами останутся навсегда! Очень горды тем, что футбольный клуб «Иркутск» представлял всю Иркутскую область в профессиональном футболе, делал это достойно, несмотря на все сложности, для вас, для людей, живущих у нас в регионе.

Несмотря на всю грусть, искренне верим, что профессиональный футбол скоро вернётся в наш регион, потому что люди, живущие у нас, этого достойны. Мы все с вами доказали, насколько он важен для людей как фактор единения и объединения. Вы действительно самые лучшие болельщики!

Дорогие болельщики, мы понимаем, что вы сейчас чувствуете, просим вас быть мягче в комментариях, вспомнить всё то хорошее, что случилось с нами всеми за период выступления нашего любимого клуба. Всё-таки было очень много позитивного. С большим уважением к вам, ваши рождённые в суровом краю!» — приводит слова Городничева пресс-служба клуба в социальной сети.