Александр Овечкин объяснил происхождение фотографии со Златаном Ибрагимовичем

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил происхождение фотографии с известным в прошлом шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем. Овечкин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, где Ибрагимович работал в студии аналитики канала Fox Sports во время ЧМ-2026.

— Появилась фотография — ты со Златаном. Расскажи, пожалуйста, где и как получилось сфоткаться, кто был инициатором всего этого?

— Мы увиделись с ним в лифте. Как ни странно, он меня узнал. Попросил фото. Всё-таки легенда футбола! Значимый персонаж, значимая фигура для всего футбольного мира. Вот. И моя супруга сделала фотографию.

— Он предложил сфоткаться?

— Нет, я предложил. Он меня узнал, это хорошо (смеётся), — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.