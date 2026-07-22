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Александр Овечкин объяснил происхождение фотографии со Златаном Ибрагимовичем

Александр Овечкин объяснил происхождение фотографии со Златаном Ибрагимовичем
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил происхождение фотографии с известным в прошлом шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем. Овечкин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, где Ибрагимович работал в студии аналитики канала Fox Sports во время ЧМ-2026.

— Появилась фотография — ты со Златаном. Расскажи, пожалуйста, где и как получилось сфоткаться, кто был инициатором всего этого?
— Мы увиделись с ним в лифте. Как ни странно, он меня узнал. Попросил фото. Всё-таки легенда футбола! Значимый персонаж, значимая фигура для всего футбольного мира. Вот. И моя супруга сделала фотографию.

— Он предложил сфоткаться?
— Нет, я предложил. Он меня узнал, это хорошо (смеётся), — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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