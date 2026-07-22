«Ахмат» сообщил об уходе Мауро Луны Диале

Грозненский «Ахмат» объявил об уходе Мауро Луны Диале. Футболист отправился в аргентинский «Унион Санта-Фе» на правах аренды. Стороны заключили соглашение на сезон-2026/2027.

«Унион Санта-Фе» и «Ахмат» согласовали годичную аренду полузащитника Мауро Луны Диале в аргентинскую команду. Срок арендного соглашения Луны Диале с «Унионом» рассчитан до конца июня 2027 года. Желаем удачи Мауро в период аренды в чемпионате Аргентины!» — написала пресс-служба грозненцев.

Напомним, Луна Диале пополнил состав «Ахмата» летом 2024 года. Он провел за грозненцев 23 матча во всех турнирах. А в прошлом сезоне Мауро на правах аренды выступал за аргентинский клуб «Платенсе».