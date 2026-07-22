15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» сообщил об уходе Мауро Луны Диале

«Ахмат» сообщил об уходе Мауро Луны Диале
Комментарии

Грозненский «Ахмат» объявил об уходе Мауро Луны Диале. Футболист отправился в аргентинский «Унион Санта-Фе» на правах аренды. Стороны заключили соглашение на сезон-2026/2027.

«Унион Санта-Фе» и «Ахмат» согласовали годичную аренду полузащитника Мауро Луны Диале в аргентинскую команду. Срок арендного соглашения Луны Диале с «Унионом» рассчитан до конца июня 2027 года. Желаем удачи Мауро в период аренды в чемпионате Аргентины!» — написала пресс-служба грозненцев.

Напомним, Луна Диале пополнил состав «Ахмата» летом 2024 года. Он провел за грозненцев 23 матча во всех турнирах. А в прошлом сезоне Мауро на правах аренды выступал за аргентинский клуб «Платенсе».

Материалы по теме
Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе рассказал о предпочитаемой позиции на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android