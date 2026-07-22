Кристиан Ромеро покинет «Тоттенхэм» летом — Романо

Защитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Кути Ромеро на 100% покинет «Тоттенхэм» этим летом, подтвердилась информация, появившаяся на прошлой неделе.

«Интер» работает над возможной сделкой, вскоре последуют прямые переговоры с представителями игрока, как стало известно на прошлой неделе. «Барселона» рассматривает Ромеро только в случае ухода центрального защитника», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Кристиан Ромеро провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету восемь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов.