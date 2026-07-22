Кержаков объяснил, почему «Золотой мяч» должен выиграть Килиан Мбаппе

Бывший российский нападающий Александр Кержаков объяснил, почему форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2026. Мбаппе стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата мира — 2026 с 10 голами. Франция заняла четвёртое место на турнире. Отметим также, что Мбаппе не выиграл ни одного трофея в составе «Реала» за сезон-2025/2026.

«Мне кажется, ещё по совокупности предыдущих лет ему должны в этом году дать. Тем более он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»