Первый тренер Соболева: провокаций в сторону болельщиков «Спартака» я не видел

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов высказался о поведении форварда, который побежал праздновать гол перед болельщиками «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

«Нормальная игра. Александр помог выиграть команде, выполнил хороший объём работы, была борьба, хорошо сыграл. Что касается провокаций, лично я ничего такого не видел. Было обыкновенное празднование гола, никаких провокационных жестов или оскорблений. Возможно, не надо было вообще этого делать, но поскольку эмоции, просто отпраздновал гол. Каких-то провокаций в сторону болельщиков «Спартака» я не видел. На настрой соперника в большей степени оказало то, что на последней минуте пропустили гол. Победа «Спартака» была рядом, а тут гол в самой концовке. Даже столкновения не было, просто пообщались — и всё, как в матче Аргентины с Испанией. Никто не хочет проигрывать. Это просто эмоции», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.