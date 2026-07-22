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Первый тренер Соболева: провокаций в сторону болельщиков «Спартака» я не видел

Первый тренер Соболева: провокаций в сторону болельщиков «Спартака» я не видел
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Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов высказался о поведении форварда, который побежал праздновать гол перед болельщиками «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Нормальная игра. Александр помог выиграть команде, выполнил хороший объём работы, была борьба, хорошо сыграл. Что касается провокаций, лично я ничего такого не видел. Было обыкновенное празднование гола, никаких провокационных жестов или оскорблений. Возможно, не надо было вообще этого делать, но поскольку эмоции, просто отпраздновал гол. Каких-то провокаций в сторону болельщиков «Спартака» я не видел. На настрой соперника в большей степени оказало то, что на последней минуте пропустили гол. Победа «Спартака» была рядом, а тут гол в самой концовке. Даже столкновения не было, просто пообщались — и всё, как в матче Аргентины с Испанией. Никто не хочет проигрывать. Это просто эмоции», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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