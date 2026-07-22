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Орлов рассказал, кто из новичков «Зенита» понравился ему в матче за Суперкубок

Орлов рассказал, кто из новичков «Зенита» понравился ему в матче за Суперкубок
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Мне понравился наш новый центральный защитник, который перешёл из «Балтики», — Андраде. Я вдруг увидел, когда он вышел, — мужик! До его выхода так получалось, что «Спартак» настолько хорошо настроился, что он выигрывал большинство силовых единоборств», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Андраде перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно.

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