Орлов рассказал, кто из новичков «Зенита» понравился ему в матче за Суперкубок

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

«Мне понравился наш новый центральный защитник, который перешёл из «Балтики», — Андраде. Я вдруг увидел, когда он вышел, — мужик! До его выхода так получалось, что «Спартак» настолько хорошо настроился, что он выигрывал большинство силовых единоборств», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Андраде перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно.