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«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на новый сезон

«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на новый сезон
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Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил выездную форму на новый сезон-2026/2027.

«Манчестер Юнайтед» и adidas представили новую выездную форму на сезон-2026/2027, дизайн которой переосмысливает один из самых знаковых выездных образов клуба в современном ключе.

Форма, выполненная в смелом королевском синем цвете, сочетает в себе знакомые элементы с изысканными текстурами и едва заметными акцентами, сохраняя ясность и уверенность, которые так долго ассоциировались с «Манчестер Юнайтед» на выезде.

Центральным элементом формы является специально разработанная тональная полоса, проходящая по всей ткани, добавляющая глубины и динамики дизайну. Красные и белые детали обрамляют V-образный вырез и манжеты рукавов, создавая резкий контраст с глубоким синим цветом», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

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