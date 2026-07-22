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Орлов: «Спартак» возил «Зенит»? Ну, возил и возил… А победу домой привёз «Зенит»!

Орлов: «Спартак» возил «Зенит»? Ну, возил и возил… А победу домой привёз «Зенит»!
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Зенит» ещё не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать. Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привёз всё-таки победу домой «Зенит». Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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