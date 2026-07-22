«Рома» продемонстрировала новую форму на предстоящий сезон-2026/2027

Итальянская «Рома» на официальном сайте представила новую домашнюю игровую форму.

«Рома» и adidas представили новую домашнюю форму на сезон-2026/2027, дизайн которой подчёркивает неизменную идентичность клуба благодаря лаконичной и уверенной интерпретации его культовых цветов.

Фирменный красный цвет клуба сочетается с классическими жёлтыми деталями по всей футболке, создавая смелую и узнаваемую эстетику, уходящую корнями в историю итальянской столицы. Расположенный над сердцем, традиционный герб «Ромы» возвращается в качестве центрального элемента дизайна, связывая футболку с наследием клуба и являясь сильным визуальным акцентом. Обтекаемый круглый воротник создаёт современный силуэт, а на задней части воротника размещена надпись «CON TUTTE LE NOSTRE FORZE» («Со всей нашей силой»), подчеркивающая связь между клубом, его игроками и болельщиками», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Рома»