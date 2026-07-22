Александр Овечкин определил топ-5 футболистов XXI века

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто для него является пятью лучшими футболистами XXI века.

— Кто для тебя пять лучших футболистов XXI века?

— Ну, Месси — раз. Роналду — два. Эм… Возьму Зидана. Три. Хави — четыре и Иньеста — пять, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Ранее Овечкин продлил контракт со «столичными» на один год.