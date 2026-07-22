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Коваленко посоветовал Тюкавину не переходить в «Зенит»

Коваленко посоветовал Тюкавину не переходить в «Зенит»
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Новый полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Он посоветовал нападающему остаться в московском клубе.

— В академии «Динамо» ты успел пересечься с Тюкавиным. Пошёл бы на его месте в «Зенит»?
— Думаю, Костя там бы играл в основе, 100%. Но в «Динамо» его очень любят. Так что нет, — приводит слова Коваленко Sport24.

Ранее сообщалось о предполагаемом интересе сине-бело-голубых к Тюкавину. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.

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