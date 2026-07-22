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Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от работы клуба на трансферном рынке

Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от работы клуба на трансферном рынке
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о работе клуба на трансферном рынке. В межсезонье команду пополнили голкипер Мартин Дубравка, защитники Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси, Ян Паул ван Хекке, полузащитники Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали.

«Чувствую себя очень хорошо, потому что мы хорошо работаем. Думаю, создаём очень хорошую команду, с несколькими очень важными новыми игроками, начинаем проект в другой части истории клуба.

Я потратил много времени на изучение клуба до того, как присоединился к нему в апреле, очень хорошо знал идеи владельца клуба, и план был ясен ещё до игры с «Эвертоном». Сейчас мы внутри проекта, нас вдохновляет идея создания очень сильной команды. Теперь нам нужно завершить, поскольку это ещё не закончено — наш трансферный рынок, внутри и снаружи, но на данный момент я очень счастлив, очень горд и очень позитивно настроен.

Создать душу, создать новую команду с определёнными качествами, но с душой, со страстью, со всеми ценностями, которые у нас есть. Футбол сейчас — это не только игра на поле, не только мяч, это и личная жизнь, то, сколько часов в день посвящаешь своей работе, они должны быть счастливы и гордиться тем, что остаются в «Тоттенхэме», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

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