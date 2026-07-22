Андрей Аршавин высказался об игре Ламина Ямаля на чемпионате мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля на чемпионате мира — 2026. Испанцы выиграли этот турнир, обыграв в финале национальную команду Аргентины. Ямаль в восьми матчах ЧМ-2026 забил гол и отдал одну результативную передачу.

— Почему у Ямаля не такой яркий турнир получился, как думаете?

— Мне кажется, что он просто не совсем в лучшей форме находится. Потому что он много пропускал и приехал [на чемпионат мира] с травмой. И на его игре это сказалось, мне кажется, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.