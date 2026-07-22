Спортивный директор «Факела» Пименов назвал задачу команды на сезон

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов назвал задачу воронежской команды на сезон-2026/2027. Он обозначил основную цель — закрепиться в Российской Премьер-Лиге.

«Цель одна — закрепиться в РПЛ. Команда поднялась из Первой лиги. Понятно, что РПЛ уровнем выше, а конкуренция будет максимальной. Будем выкладываться в каждой игре и все вместе, с болельщиками и командой, решать задачу. Другой задачи просто не стоит», — сказал Пименов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Факел» напрямую вышел в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона.