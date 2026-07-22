«Нижний Новгород» отправил Гуренко в аренду в «Динамо-Владивосток»

Полузащитник Егор Гуренко перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Динамо-Владивосток» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Футбольные клубы «Нижний Новгород» и «Динамо-Владивосток» договорились о переходе прав на полузащитника Егора Гуренко. Наш футболист проведёт в команде из Второй лиги России по футболу (дивизион «А») сезон-2026/2027 на правах аренды.

Вместе с основным составом «Нижнего Новгорода» Гуренко готовился к предстоящему сезону в Лиге Pari. Также в активе Егора один матч за молодёжную команду нашей системы в нынешнем розыгрыше Молодёжной лиги. Егор, будем следить за твоими успехами! На связи!» — написано в сообщении.