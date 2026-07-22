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«Это как? Футбол ведь для болельщиков». Станислав Черчесов назвал главный минус ЧМ-2026

«Это как? Футбол ведь для болельщиков». Станислав Черчесов назвал главный минус ЧМ-2026
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оценил уровень прошедшего чемпионата мира — 2026 и назвал очевидный минус турнира. Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, переигравшая в финале Аргентину — 1:0.

«Всё очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил $ 18 — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить? А ещё отдать сумасшедшие деньги за билеты — особенно на финал. $ 20 тыс. за проход на стадион… 1,5 млн рублей! Как такое возможно? Конечно, позднее организаторы сами оценят, как всё прошло, тем более это же первый турнир, который прошёл в трёх странах», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

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