Коул Палмер отреагировал на переход Моргана Роджерса в «Челси»

Полузащитник английского «Челси» Коул Палмер отреагировал на переход Моргана Роджерса в клуб из «Астон Виллы». «Челси» объявил о трансфере вчера, 21 июля.

Палмер опубликовал подборку совместных фото с Роджерсом.

Фото: Из личного архива Коула Палмера

«Играть за «Челси» с одним из своих лучших друзей в жизни», — написал Палмер в социальной сети, добавив эмодзи синих сердец.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Роджерса составит £ 117 млн (€ 137 млн). По информации Transfermarkt, это самое дорогое приобретение в истории «Челси». Предыдущий рекорд принадлежал переходу полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн. Кроме этого, Роджерс стал самым дорогим англичанином в истории.