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Спортивный директор «Факела» Пименов: у нас скромный бюджет, но нужно усиляться

Спортивный директор «Факела» Пименов: у нас скромный бюджет, но нужно усиляться
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Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов высказался о необходимости усиления воронежской команды для игры в РПЛ.

«У нас скромный бюджет — это ни для кого не секрет. Интересная работа. Надо поднимать академию, смотреть на своих воспитанников. Конечно, мы открыты и для других предложений. Надо усиляться. Мы не можем не усиляться, даже если взять топ-клубы — обязательно нужна свежая кровь, чтобы была конкуренция, а футболисты росли», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Факел» напрямую вышел в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона.

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