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Александр Коваленко мог перейти в «Краснодар», но выбрал «Локомотив»

Александр Коваленко мог перейти в «Краснодар», но выбрал «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» Александр Коваленко рассказал, что интерес к нему также проявлял «Краснодар». Однако сам футболист захотел перейти именно в стан железнодорожников.

— Во второй раз «Локомотив» был близок к тебе три года назад. Как тебя перехватил «Зенит»?
— Да кто его знает. Разговоры с «Локо» были активные, думал, что окажусь тут. Про «Зенит» сказали агенты, мы приняли его предложение.

— Что слышал про интерес «Краснодара»?
— Интерес был. Мы с родными обсудили и посчитали: лучше выбрать «Локомотив». Вся семья живёт в Москве.

— Отказать «Краснодару» — это сильно.
— Я не прямо отказывался: предложения не было, только диалог.

— «Локомотив» же не сразу предложение сделал.
— Давно хотел сюда попасть. Получилось только на третий раз, — приводит слова Коваленко Sport24.

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