Роберто Де Дзерби оценил качества новичков «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о новичках клуба. В межсезонье команду пополнили голкипер Мартин Дубравка, защитники Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси, Ян Паул ван Хекке, полузащитники Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали.

«Конечно, Тонали, Матеуш Фернандеш, Сенеси, Робертсон, Джей Пи ван Хекке — у всех них есть важные качества, как у игроков, это бесспорно, но прежде всего качества и уровень личностей.

В прошлом сезоне, думаю, мы достигли цели, продемонстрировав характер, показав правильный настрой. Теперь нам нужно улучшить стиль игры, качество игры и организацию», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.