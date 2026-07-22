15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Де Дзерби оценил качества новичков «Тоттенхэма»

Роберто Де Дзерби оценил качества новичков «Тоттенхэма»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о новичках клуба. В межсезонье команду пополнили голкипер Мартин Дубравка, защитники Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси, Ян Паул ван Хекке, полузащитники Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали.

«Конечно, Тонали, Матеуш Фернандеш, Сенеси, Робертсон, Джей Пи ван Хекке — у всех них есть важные качества, как у игроков, это бесспорно, но прежде всего качества и уровень личностей.

В прошлом сезоне, думаю, мы достигли цели, продемонстрировав характер, показав правильный настрой. Теперь нам нужно улучшить стиль игры, качество игры и организацию», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Трансферный рынок крушит «Тоттенхэм». Уже потратили больше € 300 млн — и это не предел
Трансферный рынок крушит «Тоттенхэм». Уже потратили больше € 300 млн — и это не предел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android