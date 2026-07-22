Газизов отреагировал на новости о возможном трансферном бане России со стороны ФИФА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на новости о возможном трансферном бане российских клубов со стороны ФИФА из-за невозможности проведения солидарных выплат. Сообщалось, что по этой причине клубы РПЛ могут лишиться возможности осуществлять трансферы за пределами России.

«Технически осуществлять солидарные выплаты очень сложно, но каждый решает этот вопрос в индивидуальном порядке. У кого-то получается, у кого-то хуже. То, что это довольно-таки сложная история — да. Пока бан не наложен, но всё может произойти в любую минуту.

Солидарные выплаты отправляются за границу, но могут не дойти — и всё. Это тонкий момент. Я за то, чтобы смотреть на всё более позитивно. Мне бы хотелось, чтобы российский футбол начал возвращаться, как и многие другие виды спорта. Прошёл чемпионат мира. Все видят, что надо объединяться и двигаться. Может быть, у меня сказочное мнение, но я хочу верить в хорошее. Здравый смысл должен возобладать», – приводит слова Газизова TIU.