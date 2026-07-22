Александр Овечкин отреагировал на сравнение Аршавина с Бекхэмом

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на сравнение экс-вингера «Зенита» Андрея Аршавина с известным в прошлом футболистом Дэвидом Бекхэмом.

— Саш, а ты знаком с Бекхэмом?

— Нет.

— Наш общий товарищ Андрей Аршавин называет Бекхэма самым переоценённым футболистом в истории футбола и говорит, что праймовый Аршавин был не слабее праймового Бекхэма. Какие таблетки стоит принять Андрею Сергеевичу? Что-то по рецепту, скорее всего?

— Ну, скорее всего… Нет, если сравнивать… Аршавина я считаю лучшим футболистом в России. А если брать Бекхэма и сравнить с Аршавиным, скорее всего, я бы выбрал Бекхэма, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.