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Александр Овечкин отреагировал на сравнение Аршавина с Бекхэмом

Александр Овечкин отреагировал на сравнение Аршавина с Бекхэмом
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на сравнение экс-вингера «Зенита» Андрея Аршавина с известным в прошлом футболистом Дэвидом Бекхэмом.

— Саш, а ты знаком с Бекхэмом?
— Нет.

— Наш общий товарищ Андрей Аршавин называет Бекхэма самым переоценённым футболистом в истории футбола и говорит, что праймовый Аршавин был не слабее праймового Бекхэма. Какие таблетки стоит принять Андрею Сергеевичу? Что-то по рецепту, скорее всего?
— Ну, скорее всего… Нет, если сравнивать… Аршавина я считаю лучшим футболистом в России. А если брать Бекхэма и сравнить с Аршавиным, скорее всего, я бы выбрал Бекхэма, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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