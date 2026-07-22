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Орлов: «Зенит» купается в трофеях, это дорогого стоит!

Орлов: «Зенит» купается в трофеях, это дорогого стоит!
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о достижениях санкт-петербургского «Зенита».

«Теперь «Зенит» купается в трофеях, есть целый музей. Столько наград! Сейчас мы уже как-то к этому привыкаем, но это же каждый раз победа! Это уже инерция профессионально поставленной на поток работы. Вот как «Зенит» боролся с «Краснодаром» вторую половину прошлого чемпионата. Догонял, догонял, но догнал же, и обогнал! Хватило и нервов, и всего остального… Это дорогого стоит! Но сейчас «Зениту» ещё надо работать и работать над собой, потому что все далеки от лучшей спортивной формы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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